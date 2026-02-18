SENZORNA SOBA ZA DJECU – PROSTOR ZA RAZVOJ, IGRU I SMIRENJE

Udruženje za kreativno učenje „Mak“ je osnovano sa ciljem da unaprijedi, motivira i podstiče na kreativan način učenje djece, roditelja i svih koji žele kontinuiran rast. Posjetili smo senzornu sobu – prostor osmišljen za poticanje razvoja, igre i učenja kroz senzornu stimulaciju. Ova posebna soba pruža djeci sigurno i podsticajno okruženje za istraživanje i razvoj motoričkih i kognitivnih vještina. Posjeta je bila prilika da se upoznamo s metodama rada i značajem senzorne terapije u svakodnevnom razvoju djece.

Senzorna soba predstavlja pažljivo osmišljen prostor koji kroz svjetlo, zvuk, teksture i pokret podstiče razvoj dječijih sposobnosti. Tokom posjete imali smo priliku vidjeti kako se različiti elementi koriste za jačanje koncentracije, koordinacije i emocionalne stabilnosti djece.

Stručni pristup i prilagođene aktivnosti omogućavaju svakom djetetu da napreduje vlastitim tempom, kroz igru i istraživanje. Ovakvi programi imaju izuzetnu vrijednost za razvoj samopouzdanja i svakodnevnih vještina, a senzorna terapija pokazuje koliko je važno stvarati inkluzivna i podržavajuća okruženja.