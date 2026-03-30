SIGURNA POBJEDA OK VOGOŠĆA PRED DOMAĆOM PUBLIKOM

Utakmica XXI kola Super lige Bosne i Hercegovine između OK Vogošća i OK Bosna odigrana je u Sportskoj dvorani „Amel Bečković” pred velikim brojem ljubitelja odbojke. Publika je imala priliku uživati u dinamičnoj i borbenoj utakmici, u kojoj su domaće igračice od samog početka pokazale veliku želju i motivaciju.

Ekipa OK Vogošća uspjela je nadmetnuti svoj ritam igre, te kroz sigurne i organizovane akcije doći do zaslužene pobjede rezultatom 3:1. Iako su gošće iz OK Bosna pružile snažan otpor, domaći tim je zadržao koncentraciju i priveo meč kraju u svoju korist. Posebnu atmosferu u dvorani upotpunila je brojna publika, koja je tokom cijelog susreta bodrila domaće odbojkašice i bila njihov dodatni vjetar u leđa.

Ovom pobjedom OK Vogošća nastavlja niz dobrih rezultata, a igračicama upućujemo iskrene čestitke na zasluženom trijumfu.