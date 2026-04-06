SIGURNA VOŽNJA I NAKON ZIME OSTAJE PRIORITET

Obavezno posjedovanje zimske opreme za automobile u Bosni i Hercegovini je zakonski propisano od 1. 11. do 1. 4. Tako je zimska oprema prethodnih mjeseci bila obavezna za sva putnička-motorna vozila, a sada je potrebno pripremiti vozilo za proljetne uslove vožnje. Da biste vožnju u proljetnim uslovima učinili što udobnijom i sigurnijom, a ujedno izbjegli skupe kvarove, važno je izvršiti adekvatne pripreme.

Tim povodom razgovarali smo sa načelnikom Policijske uprave Vogošća, Dejanom Barićem, koji ističe da i nakon 1. aprila oprez ostaje ključan faktor sigurnosti u saobraćaju. Promjenjive vremenske prilike, kiša i klizavi kolovozi zahtijevaju dodatnu pažnju svih vozača.

Prema njegovim riječima, prelazak na ljetnu opremu treba biti praćen detaljnom provjerom ispravnosti vozila – od guma i kočnica do signalizacije i brisača, koji su posebno važni u kišnim danima.

Iz Policijske uprave Vogošća podsjećaju da je odgovorno ponašanje u saobraćaju najbolja prevencija nezgoda, te pozivaju vozače da brzinu kretanja uvijek prilagode uslovima na putu.