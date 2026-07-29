SIGURNOST DOMA U VRIJEME GODIŠNJIH ODMORA

Ljetni period i sezona godišnjih odmora vrijeme su kada mnogi građani napuštaju svoje domove na nekoliko dana ili sedmica. Upravo tada raste potreba za dodatnim oprezom, jer prazni stanovi i kuće mogu postati meta provalnika.

Kako bi građani bezbrižnije proveli odmor, iz Policijske uprave Vogošća savjetuju da prije odlaska provjere jesu li vrata i prozori dobro zaključani, da vrijedne predmete i veće količine novca ne ostavljaju na vidljivim mjestima, te da, ukoliko su u mogućnosti, zamole rodbinu, prijatelje ili komšije da povremeno obiđu njihov dom.

Emir Ćutuk, načelnik odjeljenja kriminalističke policije PU Vogošća, dodaje da je korisno izbjegavati javno objavljivanje informacija o odlasku na putovanje i lokaciji na kojoj se boravi, posebno putem društvenih mreža, jer takve informacije mogu biti zloupotrijebljene.

Naglašavaju i da je saradnja građana i policije od velikog značaja u prevenciji krivičnih djela. Svako sumnjivo ponašanje ili prisustvo nepoznatih osoba u naselju potrebno je prijaviti policiji, kako bi se pravovremeno reagovalo i spriječile eventualne provale ili krađe.

Odgovornim ponašanjem i pridržavanjem preventivnih mjera rizik od neželjenih situacija može se značajno smanjiti, a godišnji odmor proteći mirnije i sigurnije.