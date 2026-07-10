SIRENE U SARAJEVU 11. JULA U ZNAK SJEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA U SREBRENICI

Općinski centri civilne zaštite na području Kantona Sarajevo će 11. jula u 12 sati putem sistema za javno uzbunjivanje emitovati signal “prestanak opasnosti” povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Signal “prestanak opasnosti” oglašavat će se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

Iz Civilne zaštite pozvali su građane da tokom oglašavanja sirena zastanu ukoliko su u pokretu, a vozače da zaustave vozila i, ukoliko je to moguće i sigurno, izađu iz njih te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici.



Jedanaesti juli obilježava se kao Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, nakon što je Ujedinjene nacije Rezolucijom Generalne skupštine proglasio ovaj međunarodni dan sjećanja.