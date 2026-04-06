SJAJAN USPJEH UČENICE OŠ “ZAHID BARUČIJA” AMINE DELIĆ NA KANTONALNOM TAKMIČENJU IZ ISLAMSKE VJERONAUKE

Kantonalno takmičenje iz Islamske vjeronauke donijelo je Osnovnoj školi „Zahid Baručija” iz Vogošće izvanredne rezultate, još jednom potvrdivši da su njeni učenici nepresušan izvor znanja, truda i zalaganja.

U izuzetno jakoj konkurenciji, marljiva učenica VIII razreda Amina Delić ostvarila je zapažen uspjeh osvojivši odlično 2. mjesto, čime je učinila ponosnim svoju školu, nastavnike i porodicu.

Velike zasluge za ovaj rezultat pripadaju i predmetnoj nastavnici Merimi Hajro, koja svojim predanim radom kontinuirano motiviše učenike na postizanje vrhunskih rezultata.

Dok s nestrpljenjem iščekuju Federalno takmičenje iz Islamske vjeronauke, poruka iz ove škole ostaje jasna – učiti s ljubavlju, raditi s vjerom i nikada ne odustajati od svojih ciljeva.