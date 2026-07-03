SJEĆANJE NA CIVILNE ŽRTVE RATA OPĆINE VOGOŠĆA

Dan civilnih žrtava rata Općine Vogošća, 3. juli, obilježen je u organizaciji Udruženja civilnih žrtava rata Općine Vogošća, uz prisustvo porodica stradalih, predstavnika Općine Vogošća, boračkih udruženja, drugih institucija i brojnih građana.

Program obilježavanja počeo je na spomen-obilježju Trešnja na Kobiljoj Glavi, gdje je odata počast civilima koje je 3. jula 1992. godine, dok su brali trešnje, ubila agresorska granata. Tog tragičnog dana ubijeno je sedam civila, među kojima i troje djece: Adela Memeledžija, Fikret Avdagić, Muamer Delalić, Kadir Korman, Vahid Hasanović, Emina Hadrović i Fatima Hadrović.

Centralni dio programa održan je kod Centralnog spomen-obilježja civilnim žrtvama rata u Vogošći, a prethodno su delegacije položile cvijeće i odale počast šehidima i poginulim borcima Općine Vogošća na spomen-obilježju na Trgu branilaca Vogošće.

Obraćajući se prisutnima, općinski načelnik Migdad Hasanović naglasio je da istinu o onome što se dešavalo treba glasno pričati, naglasivši da je očuvanje sjećanja na nevino stradale i dokumentovanje ratnih zločina obaveza svih generacija.

Obilježavanje Dana civilnih žrtava rata još jednom je podsjetilo na veliku cijenu koju su građani Vogošće platili tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali i na trajnu obavezu njegovanja kulture sjećanja, čuvanja istine i odavanja poštovanja svim nevinim civilnim žrtvama.

Na kraju važno je spomenuti da je tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu na slobodnoj teritoriji općine Vogošćaubijeno 180 civila, od čega 25 djece.