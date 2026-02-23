SJEĆANJE NA REINTEGRACIJU: PRIČA MUHAMEDA SOFTIĆA O DANIMA PROMJENE U VOGOŠĆI

Povodom 23. februara, Dana reintegracije dijela Općine Vogošća, posjetili smo Vogošćanina Muhameda Softića kako bismo razgovarali o ovom značajnom trenutku u historiji naše zajednice. Taj datum obilježava povratak dijela općine u sastav Federacije BiH, simbolizirajući kraj dugog i teškog perioda nesigurnosti, te početak obnove života i povratka normalnosti u svakodnevicu građana.

Muhamed Softić prisjetio se dana kada je cijela općina prolazila kroz velike promjene i izazove. “Bilo je dana kada je sve izgledalo neizvjesno, kada su ljudi strahovali za svoju imovinu, za sigurnost svojih porodica,” prisjeća se Softić. Kako je naglasio, reintegracija nije bila jednostavan administrativni proces – to je bio put pun strpljenja, odlučnosti i zajedničkog napora građana, lokalnih vlasti i svih koji su učestvovali u stvaranju temelja za mir i stabilnost.

Kroz njegove priče, oživljavaju slike zajedništva i solidarnosti koje su tada krasile Vogošću. Ljudi su se međusobno podržavali, dijelili resurse i pomagali jedni drugima u najtežim trenucima. Taj duh zajedništva omogućio je uspješnu reintegraciju i pokazao koliko je važna snaga lokalne zajednice u prevazilaženju kriza.

Dan reintegracije nas podsjeća ne samo na historijske činjenice, već i na vrijednosti koje su omogućile napredak i mir – hrabrost, solidarnost i odgovornost prema budućim generacijama. Priče poput onih koje je podijelio Muhamed Softić služe kao trajni podsjetnik da mir i stabilnost nisu samo datosti, već rezultat predanog rada, zajedničkog truda i poštovanja ljudskih prava.

Danas, kada se osvrćemo na ovaj značajan datum, važno je cijeniti i prenositi ove lekcije mladim generacijama. Reintegracija dijela Vogošće simbolizira nadu, obnovu i mogućnost zajedničkog života u slozi i miru vrijednosti koje i danas trebamo njegovati i čuvati.