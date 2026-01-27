SPORTSKA DVORANA „AMEL BEČKOVIĆ” U ZNAKU USPJEHA OK VOGOŠĆA

U Sportskoj dvorani „Amel Bečković” proteklog vikenda odigrana je prvenstvena utakmica XV kola Super lige BiH, u kojoj su članice OK Vogošća ostvarile ubjedljivu pobjedu nad odbojkašicama OK Čapljina rezultatom 3:0. Domaća ekipa je tokom cijelog susreta dominirala igrom, pokazavši sigurnost, timski duh i dobru formu.

Odbojkaški vikend nastavljen je i održavanjem 22. tradicionalnog turnira u odbojci, na kojem su učestvovali domaćin OK Vogošća, HOK Čapljina i OK Breza. Nakon uzbudljivih i borbenih utakmica, prvo mjesto osvojila je ekipa OK Vogošća, drugo mjesto pripalo je OK Breza, dok je treće mjesto zauzeo HOK Čapljina.

Još jedan uspješan sportski vikend potvrdio je kvalitet i kontinuitet dobrih rezultata OK Vogošća, kao i značaj ovakvih sportskih događaja za promociju odbojke i sporta uopće.