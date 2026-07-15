SŠC VOGOŠĆA ĆE DOBITI KVALITETNIJE USLOVE ZA RAD ZAHVALJUJUĆI IZGRADNJI KOTLOVNICE

Rješavanje problema grijanja u JU Srednjoškolski centar Vogošća jedan je od značajnijih infrastrukturnih projekata u oblasti obrazovanja na području Kantona Sarajevo. Kako bi učenicima i zaposlenicima bili osigurani kvalitetniji uslovi za rad i boravak u školi, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo pokrenulo je projekat izgradnje kotlovnice, kojim će biti trajno riješen dugogodišnji problem zagrijavanja školskog objekta.

Tokom posjete JU Srednjoškolski centar Vogošća, ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, ministar finansija KS Afan Kalamujić i zastupnica u Skupštini KS Elza Gaković obišli su radove koji su trenutno u toku te se upoznali s dosadašnjom realizacijom projekta.

Predstavnici resornih institucija istakli su da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, a ovom investicijom škola će dobiti pouzdaniji i efikasniji sistem grijanja, čime će se unaprijediti uslovi za izvođenje nastave, posebno tokom zimskog perioda.

Tokom obilaska najavljen je nastavak aktivnosti do završetka svih planiranih radova, kako bi novi sistem grijanja bio spreman za predstojeću grijnu sezonu.