STAKLENI GRAD ODUŠEVIO PUBLIKU NA VOGOŠĆANSKIM DANIMA

U okviru manifestacije Vogošćanski dani, u subotu 20. juna publika je imala priliku uživati u nastupu benda Stakleni grad, mlade i energične ekipe koja je svojim izlaskom na scenu unijela posebnu atmosferu i snažnu emociju među prisutne. Od prvih taktova bilo je jasno da je riječ o bendu koji zna kako uspostaviti iskrenu vezu s publikom, a upravo je ta povezanost ono što članovi Staklenog grada posebno ističu kao najvažniji dio svakog svog nastupa.



Publika je s oduševljenjem pratila njihov nastup, pjevala zajedno s bendom i nagradila ih velikim aplauzima, potvrđujući da je riječ o muzičkoj ekipi koja svojim talentom, energijom i neposrednošću osvaja simpatije gdje god nastupi.



Kroz odličnu komunikaciju s prisutnima i snažnu scensku energiju, Stakleni grad je priredio večer ispunjenu muzikom, emocijom i dobrom atmosferom.



Njihov nastup bio je jedan od sadržaja koji je dodatno obogatio ovogodišnje Vogošćanske dane, a zadovoljna publika još jednom je pokazala koliko cijeni iskren, kvalitetan i energičan muzički izraz. Stakleni grad je te večeri napravio pravi spektakl i ostavio snažan utisak na sve prisutne, potvrdivši da je pred njima lijep i obećavajući muzički put.