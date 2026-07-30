STANISLAVA ADAMICIKOVA: SARAJEVO JE JEDINI GRAD KOJI IMA DUŠU

Bosna i Hercegovina je već neko vrijeme turistima iz različitih zemalja omiljena destinacija za odmor i putovanje. Posebnu pažnju privlače Mostar i Sarajevo zbog svojih unikatnih osobina.

Tako je i Slovakinja Stanislava Adamicikova odlučila upoznati našu zemlju, svoje istraživanje je započela online i tako upoznala Vogošćanku Rijadu Tabić, s obzirom da su zaljubljenice u književnost i jedna i druga, kliknule su na prvu, a onda se razvilo i jedno divno prijateljstvo. Stanislava je odlučila posjetiti BiH, a susret prijateljica i mi smo zabilježili.

“Prvi put sam u BiH bila prošle godine, mnogo sam putovala, ali Sarajevo je jedini grad na svijetu koji ima dušu. Rijadu sam upoznama na facebooku, počele smo komunicirati jer ja želim naučuti bosanski jezik, kako bih razumjela ljude, kulturu, posebno me zanima period agresije na BiH. U Slovačkoj se ne zna puno, ljudi misle da nije sigurno ovde.



Kao i mnogo ljudi, o našoj j zemlji je slušala kroz objektive svjetskih medija ali boravak ovdje, upoznavanje ljudi, iskustvo kulture i posmatranje svakodnevnog života dalo joj je drugačiju perspektivu. Na pitanje o tome kako je naučila naš jezik kazala je da uči oko godinu dana, ali da još uvijek nije zadovoljna, svoje znanje želi unaprijediti u čemu joj pomaže bosanska prijateljica Rijada Tabić, profesorica književnosti, komuniciraju, popravljaju greške itd. Svoje oduševljenje posjetom prijateljice iz Slovačke ne krije, te vjeruje kako ovo neće biti njihov posljednji susret.

Osim Rijade, Staninom pojavom, harizmom i riječima o našoj zemlji i mi smo ostali očarani, tako da danšnji susret zabilježen objektivom naše kamere, svjedoči o početku novog prijateljstva između ekipe koja vam obnosi ovu priču i divne gošće iz daleke Slovačeke, Stanislav Adamicikove, kojoj i ovim putem želimo srdačnu dobrodošlicu u grad, kako je i sma rekla koji ima dušu.