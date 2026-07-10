SUMEJJA ŠEJTO  O MARŠU MIRA : PUT KOJI BUDI EMOCIJE I ČUVA SJEĆANJE

Trasom Marša mira, koji se tradicionalno održava duže od dvadeset godina a s ciljem sjećanja i odavanja počasti onima koji su izgubili živote u ljeto 1995. godine dok su preko šuma u okolini Srebrenice pokušavali doći do slobodne teritorije – Tuzle, do sada je prešlo hiljade osoba iz cijelog svijeta. Među učesnicima ranijih godina bila je i vogošćanka Sumejja Šejto koja je protekle dvije godine učestvovala u Maršu mira, jednom od najznačajnijih događaja u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima. Kaže da je sve što je tokom Marša mira vidjela, čula i doživjela ostavilo neizbrisiv trag, zbog čega danas s posebnim poštovanjem doživljava sjećanje na Srebrenicu, s osjećanjem kao da je i sama prošla tim putem.

Marš mira nije samo pješačenje, već put koji mijenja pogled na život, kaže Sumejja. Poziva sve koji su u mogućnosti, posebno mlade, da barem jednom učestvuju i vlastitim koracima odaju počast nevinim žrtvama genocida. Ističe da je obaveza svih nas da čuvamo istinu, njegujemo kulturu sjećanja i ne dozvolimo da se ovakvi zločini ikada ponove.