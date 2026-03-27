SUMERO CENTAR – PREDSTAVLJENI MODELI I PRAKSE ZA VEĆE ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM U BIH

Unapređenje zapošljavanja osoba s invaliditetom i prelazak sa strateških dokumenata na konkretnu praksu bili su u fokusu događaja “Put osoba s invaliditetom ka zapošljavanju i samostalnom životu”, održanog danas u Sumero centru.

Skup je okupio predstavnike institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih partnera, a predstavljeni su rezultati projekta “WORKin – Podrška za radnu inkluziju”, uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje, te je otvoren dijalog o modelima efikasnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada, posebno onih s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama u Federaciji BiH.

Direktor Sumera Haris Haverić istaknuo je da Bosna i Hercegovina posjeduje kvalitetan strateški i zakonodavni okvir u oblasti prava osoba s invaliditetom, ali da je ključni izazov njegova primjena u praksi.

Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Dobrica Jonjić ocijenio je da zakonodavstvo Federacije BiH već prepoznaje institut radnog asistenta, ali da ključni izazov predstavlja njegovo finansiranje i implementacija.

Direktorica Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Amina Đonlagić naglasila je da ova institucija kontinuirano provodi programe zapošljavanja otvorene za sve kategorije, uključujući osobe s invaliditetom.

Direktorica Centra za obrazovanje odraslih Validus iz Zagreba Slavenka Martinović istaknula je da iskustva iz Hrvatske pokazuju kako i osobe s kompleksnim teškoćama mogu biti uključene na otvoreno tržište rada uz adekvatnu podršku.

Podršku današnjem događaju dao je i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Prema dostupnim podacima, manje od pet posto osoba s intelektualnim teškoćama u BiH ima formalno zaposlenje, što ukazuje na potrebu sistemskih rješenja i snažnije koordinacije institucija, poslodavaca i organizacija civilnog društva u ovoj oblasti.