SUTRA 14. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica će se održati u ČETVRTAK, 29.01.2026. godine sa početkom u 10: 00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala, a za istu zakazan je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja i inicijative

2. Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2026. godinu – Prijedlog

3. Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Vogošća za 2026.godinu – Prijedlog

4. Odluka o pokretanju postupka prema dužnicima Općine Vogošća za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata

5. Odluka o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Vogošća (LEAP) – Prijedlog

6. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Vogošćanskih odreda broj 5 – Prijedlog

7. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Braće Halać broj 12 – Prijedlog

8. Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi za period 01.01.-31.12.2025. godine

9. Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2025. godinu

10. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2025. godinu

11. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Vogošća za 2025. godinu

12. Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2025. godinu

13. Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.- 31.12.2025. godine

14. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Vogošća za 2025. godinu