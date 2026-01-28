SUTRA 14. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
Sjednica će se održati u ČETVRTAK, 29.01.2026. godine sa početkom u 10: 00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala, a za istu zakazan je sljedeći
D N E V N I R E D
1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2026. godinu – Prijedlog
3. Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Vogošća za 2026.godinu – Prijedlog
4. Odluka o pokretanju postupka prema dužnicima Općine Vogošća za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata
5. Odluka o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Vogošća (LEAP) – Prijedlog
6. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Vogošćanskih odreda broj 5 – Prijedlog
7. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Braće Halać broj 12 – Prijedlog
8. Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi za period 01.01.-31.12.2025. godine
9. Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2025. godinu
10. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2025. godinu
11. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Vogošća za 2025. godinu
12. Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2025. godinu
13. Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.- 31.12.2025. godine
14. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Vogošća za 2025. godinu