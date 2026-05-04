SUTRA ĆE BITI OBILJEŽEN DAN LOGORAŠA OPĆINE VOGOŠĆA

U organizaciji Udruženja logoraša Općine Vogošća sutra će biti obilježen Dan logoraša naše općine. Biće to prilika da se bivši logoraši, pozvane delegacije i prisutni gosti polaganjem cvijeća i odavanjem počasti prisjete svih onih koji su 1992. godine prošli torture vogošćanskih logora. Kroz logore Planjina kuća, Nakina Garaža, Bunker i Kod Sonje bilo je zatočeno oko 800 građana nesrpske nacionalnosti od kojih njih oko 400 nikada nije dočekalo slobodu. Program obilježavanja počinje u 12 sati kod spomenika ubijenim logorašima u velikom vogošćanskom parku.