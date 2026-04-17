SUTRA ĆE BITI OBILJEŽENA 34. GODIŠNJICA ČUVENE AKCIJE “PRETIS”

Sutra će biti obilježena 34. godišnjica akcije “Pretis”. Podsjetimo, u pitanju je akcija koju je 18.04.1992.godine izvela Specijalna jedinica MUP-a RBiH na izvlačenju materijalno-tehničkih sredstava (naoružanja i municije) iz vogošćanske firme „PRETIS“.

Ovu manifestacije organizuje Udruženje boraca “Patriotska liga” Vogošća u koordinaciji sa “Patriotskom ligom” Novi Grad i Udruženjem veterana Specijalni odred policije „BOSNA”.

Na Glavnoj kapiji “Pretisa”, mjestu pogibije Safeta Hadžića, u 11 sati biće upriličeno polaganje cvijeća. Centralna svečanost biće održana na Teretnoj kapiji „Pretisa“ od 11:30 sati.

Organizatori pozivaju građane Vogošće i Sarajeva, kao i sve patriote da se priključe ovoj svečanosti.