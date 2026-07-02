SUTRA GODIŠNJICA BITKE ZA MENJAK

Prije više od trideset godina dvanaest mještana naselja Menjak, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine dalo je svoje živote braneći domovinu. Živote u odbrani ovog naselja položili su šehidi Hajrudin Bečirović, Esad Hećo, Sehad Preljević i Safet Vražalica. U toku agresije na BiH živote je izgubilo još osam boraca sa Menjaka: Mirsad Hasanović, Ćamil Ferić, Džemal Karahodžić, Suvad Kardaš, Ismet Karić, Adil Menzilović, Mirsad Rizvanović i Sulejman Zulić.

Udruženje porodica šehida i poginulih boraca i Općina Vogošća i ove godine u cilju njegovanja kulture sjećanja organizuje obilježavanja godišnjice bitke za Menjak. Sutra u jutarnjim satima na spomen obilježju planiran je prikladan program gdje se očekuje dolazak brojnih delegacija i gostiju.