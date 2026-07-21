SUTRA OBILJEŽAVANJE 33. GODIŠNJICE BITKE ZA UGORSKO

Kod spomen-obilježja u Ugorskom sutra, 22. jula, okupit će se preživjeli borci, porodice šehida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života Općine Vogošća kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona Prve slavne motorizovane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošćanske teritorije, linije na brdu Žuč i prodre u glavni grad Bosne i Hercegovine.

Bila je to jedna od najžešćih agresorskih ofanziva, koja je trajala tokom julskih dana 1993. godine, kada su na linije branilaca padale stotine granata, a najteži dan bio je 22. juli 1993. godine. Na Sarajevo su tog dana pale rekordne 3.777 granata.

Program obilježavanja počinje u 9.30 sati kod spomen-obilježja pored čuvene Šabanove kuće.