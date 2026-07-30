SUTRA OBILJEŽAVANJE 34. GODIŠNJICE BITKE ZA POLJINE

U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca “Unija veterana” Općine Vogošća, sutra će biti obilježena 34. godišnjica “Bitke za Poljine”. Biće to još jedno prisjećanje na bitku koja se desila 31. jula 1992. godine i pokušaj deblokade Sarajeva u pravcu Vogošće i Ilijaša. Program obilježavanja počinje u 10 sati kod spomen-obilježja na Sjeničkoj kosi, gdje će biti odata počast poginulim braniteljima.

Tokom ove bitke poginuo je značajan broj boraca Armije RBiH. Tada su svoje živote u borbi za Bosnu i Hercegovinu položili Šošić Teufik, Čavčić Hakija, Etemović Semedin, Omerović Mirsad, Plakalo Mersal, Bešlija Rašid i Brkanić Ibrahim. Svega deset dana ranije 20. jula u akciji pripadnika 3. i 4. čete na Poljinama nestala su tri saborca Trnka Ilijas, Rokša Senad i Jamaković Muhamed. Oni su, nešto kasnije, na zvjerski način ubijeni od agresorske ruke.