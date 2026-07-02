SUTRA OBILJEŽAVANJE 34. GODIŠNJICE UBISTVA 7 CIVILA NA TREŠNJI I DAN CIVILNIH ŽRTAVA RATA OPĆINE VOGOŠĆA

Dan Civilnih žrtava rata (CŽR), 3. juli biće obilježen sutra u Vogošći u organizaciji Udruženja CŽR Općine Vogošća. Kod spomen – obilježja „Trešnja“ na Kobiljoj Glavi u 09.45 sati biće prvo odata počast nevino stradalim civilima od agresorske granate 03.07.1992. godine, dok su brali trešnje.

Centralna manifestacija počinje u 11.00 sati u parku kod spomenika CŽR-a. Prema podacima kojima raspolaže udruženje imena 182 civilne žrtve rata ispisana su na spomeniku koji se nalazi u velikom Vogošćanskom parku. U 13.00 sati biće proučen tevhid u Centralnoj džamiji Vogošća.

Toga dana smrtno je stradalo sedam civila od kojih troje djece: Memeledžija Adela, Avdagić Fikret, Delalić Muamer, Korman Kadir, Hasanović Vahid, Hadrović Emina i Hadrović Fatima.