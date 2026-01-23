SUTRA OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE IGMANSKOG MARŠA

SUTRA OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE IGMANSKOG MARŠA

Azra Mešanović0

U organizaciji udruženja ABNOR-a Vogošća  te uz prisustvo velikog broja antifašista, poštivalaca naše prošlosti, sutra će se  svečano obilježiti  84. godišnjica Igmanskog marša.  Manifestacija započinje u 10 :30  na pravcu prolaska Prve proleterske brigade, u ulici Spasoja Blagovčanina na spomen-obilježju gdje će delegacije položiti  cvijeće i odati počast sudionicima marša. Istoga dana  na Grabljivoj  njivi, mjestu formiranja Crnovrške partizanske čete i mjestu polaska proletera 1942. godine na legendarni Igmanski marš, delegacije će položiti cvijeće a planirano je i obraćanje domaćina i gostiju o značaju Igmanskog marša  i  Crnovrškoj partizanskoj četi.

