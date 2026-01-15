SUTRA POČINJE MANIFESTACIJA “11 ZLATNIH”

Uprava i fudbaleri NK “Ozren”, tradicionalnom manifestacijom šehidima NK “Ozren”, “11 zlatnih”, čuvaju uspomenu na svoje nekadašnje igrače jer je ovaj klub dao 11 šehida, među kojima je Ešef Pustahija Ešo, čije ime nosi stadion u Svrakama. Ovogodišnja manifestacija počinje sutra u 13:30 polaganjem cvijeća na spomen-obilježju kod Ozrenovog stadiona, a u danima vikenda odigrat će se 9. izdanje malonogometnog turnira “11 zlatnih”.

Podsjetimo, 18. januara 1994.godine je poginuo Ešef Ešo Pustahija, igrač NK „Ozren“ po kojem stadion u Semizovcu danas nosi ime.