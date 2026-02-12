SUTRA PROMOCIJA KNJIGE “ESMIN PRVI POST”

Priča slikovnice “Esmin prvi post” prati Esmine doživljaje, gdje mali čitatelji upoznaju vrijednosti posta, zajedništva i zahvalnosti, a interaktivni elementi – skriveni detalj koje mogu otkriti pažljivim čitanjem – dodatno ih podstiču na istraživanje i učenje, te shvatanje suštine posta. Autorice knjige su Nudžejma Makić – Hrustanović, Merima Bejtagić – Makić i Edita Bektić – Džebo.

Akcenat je stavljen na prepoznavanje svakodnevnih izazova u toku posta s kojima se djeca suočavaju i uočavanje njihovog truda u prevladavanju tih prepreka. Promocija će se održati u Velikoj sali Općine Vogošća u 18:30h.