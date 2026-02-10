SUTRA PROMOCIJA ROMANA FATIME IŠERIĆ “OSTANI I KAD RIJEČI UTIHNU”

Velika sala Općine Vogošća u srijedu, 11. februara ove godine, postat će mjesto susreta književnosti, emocije i sjećanja. U okviru manifestacije „Zimska priča“, koju organizuje Javna ustanova KSC Vogošća, bit će upriličena promocija prvog romana autorice Fatime Išerić, simboličnog naslova „Ostani i kad riječi utihnu“.

Ovo književno veče okupit će ljubitelje pisane riječi, ali i sve one koji u književnosti traže utočište, razumijevanje i odgovore na tiha, ali trajna životna pitanja. Roman je, kako sama autorica ističe, nastajao iz duboke unutrašnje potrebe da se izgovori ono što često ostaje potisnuto bol, gubitak, ljubav, ali i snaga koja se rađa upravo iz tih lomova.

„Ostani i kad riječi utihnu“ je roman o ženama koje preživljavaju i kada nemaju snage, o muškarcima koji se sa svojim slabostima bore u tišini, o ljubavi koja traži prostor da opstane i o vječnom pitanju – gdje je dom, ističe Fatima Išerić.

Ovo nije samo roman o ljubavi. To je priča o ostajanju. O ljudima koji, i kada izgube tlo pod nogama, pronalaze razlog da stoje. O ženama koje nose tišinu kao teret, ali i kao snagu. O muškarcima koji se uče da svoje slabosti ne skrivaju, nego razumiju. O ljubavi koja ne traži savršenstvo, već prostor da diše.Kroz sudbine svojih likova autorica vodi čitaoca kroz različita vremena i prostore – od prijeratnog Bihaća, preko Wupertala i Ciriha, do Vogošće i Sarajeva. To nisu samo geografske tačke, već emocionalne stanice jednog života rastrgnutog ratom, migracijom i unutrašnjim preispitivanjima. Roman se snažno bavi posljedicama rata, iskustvom odlaska i osjećajem raspolućenosti između domovine i dijaspore, aliistovremeno nudi i ono najdragocjenije – osjećaj pripadnosti bosanskom identitetu koji opstaje uprkos udaljenostima.

Autorica otvoreno priznaje da je roman nastao iz potrebe da iz vlastite duše „otrgne“ priču koja je dugo tražila put ka svjetlu.

-Roman je zamišljen kao jednostavno štivo, nešto što se može čitati uz kafu na planini, na plaži…, ali ispod te prividne jednostavnosti kriju se vrlo ozbiljna pitanja – muško-ženski odnosi, povjerenje, prijateljstvo, ratne traume i njihovi dugoročni odjeci.

Sam naziv knjige je dvodimenzionalan – govori o potrebi da čovjek ostane u svojoj istini, u svojoj koži, da opstane i bori se čak i onda kada ponestane riječi koje bi popravile stanje u kojem se nađe. Ostati znači sačuvati ono što se gradilo, uprkos svemu, kaže Išerić.

Autorica ne piše da bi objasnila svijet. Ona piše da bi ga izdržala. Da bi iz sebe iznijela ljubav koja boli, gubitke koji ostaju i snagu koja se rađa tek kada se čovjek suoči sa sobom. U tom smislu, „Ostani i kad riječi utihnu“ postaje ispovijest, ali i ogledalo u kojem se mnogi mogu prepoznati – posebno oni koji su morali otići, a nikada zapravo nisu prestali pripadati.

„Ostani i kad riječi utihnu“ ne traži brzog čitaoca. Traži onog koji će zastati, oslušnuti i prepoznati vlastite tišine. Jer u njima, baš kao i u ovom romanu, često se krije najdublja snaga.

Naslov romana nosi možda i najličniju poruku: ostati uz sebe onda kada više nema objašnjenja, opravdanja ni riječi koje mogu popraviti štetu. Ostati u svojoj istini, u vlastitoj koži, i nastaviti dalje čak i kada sve izgleda rasuto. Ta poruka ne djeluje kao književna konstrukcija, već kao lično iskustvo preživljavanja.

„Ostani i kad riječi utihnu“ tako postaje više od romana. On je emotivni trag jedne životne priče, ispisan kroz fikciju, ali natopljen stvarnim osjećajima. To je knjiga koju autorica nije mogla ne napisati – jer bi šutnja bila teža od riječi. I upravo zbog toga, ovaj roman ne ostavlja čitaoca ravnodušnim: on ne nudi gotove odgovore, već dijeli komadić nečije istine i poziva da u njoj prepoznamo vlastitu.

O romanu „Ostani i kad riječi utihnu“ govorit će promotori Muhamed Smajić, Admir Džanko i Elvir Halilović, dok će promociju moderirati Edina Išerić. Njihova promišljanja dodatno će osvijetliti slojeve ovog djela koje, kako već sada pokazuje interesovanje publike, nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Ovo književno veče bit će prilika ne samo za razgovor o knjizi, već i za susret sa emocijama koje svi nosimo – o ljubavi koju gubimo, domovima koje napuštamo i snazi koju često otkrijemo tek kada riječi utihnu.