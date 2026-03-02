SVEČANIM DEFILEOM VOZILA ČLANOVI ATV KLUBA MOTKA OBILJEŽILI DAN NEZAVISNOSTI

Članovi ATV kluba „Motka“, učesnici iz Sarajeva, Vogošće i Hadžića, ljubitelji adrenalinske vožnje svečanim defileom obilježili su Dan nezavisnosti BiH. Svojim vozilima okićenim zastavama BiH obišli su vogošćanske ulice, a zatim i sve glavne sarajevske saobraćajnice uz kratko zadržavanje kod Vječne vatre.

Vožnja je završena na brdu Žuč kod Krila slobode, gdje su učesnici zajedno obilježili Dan nezavisnosti.

Pozdravljeni od građana Sarajeva i drugih vozača ljubitelji četverotočkaša na ovaj način uputili su najljepšu čestitku za praznik jedine nam domovine. U defileu su učestvovali i građani koji su na ovaj događaj došli vlastitim automobilima.