SVEČANO OBILJEŽEN DAN OSNOVNE ŠKOLE “ZAHID BARUČIJA”

Učenici i nastavno osoblje OŠ “Zahid Baručija” obilježili su u utorak 26.5.2026. godine Dan škole . Zanimljivim programom mališani su pokazali svoju kreativnost i zabavili sve prisutne.

Ova obrazovna ustanova sa radom je počela 1967. godine i do sada je ispratila brojne generacije učenika. Direktor škole Refik Kurtović je u svom obraćanju istakao brojne zapažene uspjehe i rezultate učenika i nastavnika u toku ove školske godine.

Dan škole bio je prilika da se kolektiv zahvali svima koji su dali svoj doprinos njihovom dugogodišnjem uspješnom radu, kao i onim učenicima koji su u ovoj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate na općinskim i kantonalnim takmičenjima.