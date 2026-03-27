SVJETSKI DAN POZORIŠTA I UMJETNOST KOJA TRAJE: GORDANA BOBAN – LICE DOMAĆE GLUMAČKE SCENE

Svjetski dan pozorišta obilježava se svake godine kao podsjetnik na značaj pozorišne umjetnosti u društvu. Ustanovljen je 1961.godine na inicijativu Međunarodnog pozorišnog instituta, a danas se slavi širom svijeta kroz predstave, kulturne programe, i tradicionalnu međunarodnu poruku koja se čini publici prije izvođenja.

Ovaj dan simbolizuje povezanost ljudi, kultura i ideja, ali i podsjeća da pozorište nije samo zabava, već prostor u kojem se otvaraju važna društvena pitanja i prenose univerzalne ljudske emocije.

Među umjetnicima koji su obilježili pozorišnui filmsku scenu Bosne i Hercegovine ističe se i Gordana Boban. Rođena 1967. godine u Livnu, a glumom se počela baviti još u mladosti, a profesionalno obrazovanje stekla je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.

Njena karijera traje decenijama, a obilježena je u brojnim ulogama u pozorištu, filmu i televiziji. Članica je ansambla Kamernog teatra 55, gdje je ostavrila niz zapaženih uloga i izgradila reputaciju jedne od najcjenjenijih glumica svoje generacije.

Gordana Boban često ističe da joj je upravo pozorište najbliže, jer omogućava direktan kontakt s publikom i razmjenu emocija u stvarnin vremenu.

Ekipa TV Vogošća obavila je ugodan razgovor sa glumicom Boban o Svjetskom danu pozorišta, njenoj karijeri i projektima koji će se realizovati u skrojoj budućnosti.

Na Svjetski dan pozorišta podsjećamo se da ova umjetnost živi kroz ljude koji joj se posvećuju. Glumci poput Gordane Boban svojim radom čuvaju vrijednost teatra i prenose je novim generacijama.