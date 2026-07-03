TABUT ĐEME HADŽIĆA STIGAO U RODNE TIHOVIĆE: SJEĆANJE NA ŽRTVE NE BLIJEDI

U općini Vogošća traga se još za 58 nestalih osoba. Udruženje “Porodice nestalih” Općine Vogošća u protekloj godini radilo je na redovnim aktivnostima obilježavanja godišnjica, ali i pokušajima da se otkriju nove masovne grobnice, te procesuiraju ratni zločinci.



Svakog 4. jula porodice ubijenih, predstavnici udruženja općine Vogošća i građani prisjećaju se datuma kada je tog 4. jula 1992. godine za samo jedan dan ubijeno 30 mještana Tihovića. Na Šehidskom mezarju Tihovići konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula biće dženaza i ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Đemo Hadžić.



Posmrtni ostaci Đeme Hadžića, čije je tijelo nedavno reekshumirano radi konačnog ukopa, danas su dopremljeni u njegove rodne Tihoviće. Na putu prema mjestu ukopa tabut je zaustavljen ispred zgrade Općine Vogošća, gdje su članovi porodice, predstavnici vlasti, boračkih udruženja i brojni građani odali počast učenjem Fatihe i kratkim zadržavanjem u tišini. Ovaj emotivni ispraćaj bio je podsjetnik da porodice žrtava ni nakon više od tri decenije ne prestaju tragati za istinom i dostojanstvenim ukopom svojih najmilijih.

Đemo Hadžić će biti ukopan u subotu, 4. jula, u okviru programa obilježavanja godišnjice stradanja bošnjačkog stanovništva Tihovića pod nazivom „Pričaj, opominji – da se ne zaboravi, da se ne ponovi”. Stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije.