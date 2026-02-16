TAEKWONDO KLUB VICTORY TREĆI NA KRITERIJSKOM TURNIRU
Takmičari Taekwando cluba nastupili su na Međunarnom takmičenju “KAKANJ OPEN 2026”, koji je ujedno i kriterijski turnir za juniorsku reprezentaciju.
Nastupili su sa 19 takmičarai ostvarili zavidne i odlične rezultate.
Prva mjesta i zlatne medalje:
Adna Selimbašić
Ema Mahmutović
Lajla Ćebo
Druga mjesta i srebrene medalje:
Emra Durmić
Iman Aladžuz
Nejra Duran
Treća mjesta i bronzane medalje:
Amila Čalija
Amina Hajdarpašić
Ajša Spahić
Anesa Gojačić
Esad Nukić
Amna Kobiljak
Elina Ajdarpašić
Sara Biogradlija
U ekipnom plasmanu u kategoriji borbi, zauzeli su 3. ekipno mjesto.
2. ekipno mjesto u kategoriji kadeta/kadetkinja.
1. ekipno mjesto u kategoriji kadetkinja.
2. ekipno mjesto u kategoriji juniorki.
Rezultat je značajan za klub jer je ovo prvo takmičenje u ovoj takmičarskoj sezoni, i on samo znači das u na dobrom putu i da su se intezivne pripreme isplatile!