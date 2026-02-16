 TAEKWONDO KLUB VICTORY  TREĆI NA KRITERIJSKOM TURNIRU 

Takmičari Taekwando cluba nastupili su na Međunarnom takmičenju “KAKANJ OPEN 2026”, koji je ujedno i kriterijski turnir za juniorsku reprezentaciju.

Nastupili su sa 19 takmičarai ostvarili zavidne i odlične rezultate.

Prva mjesta i zlatne medalje:

Adna Selimbašić

Ema Mahmutović

Lajla Ćebo

Druga mjesta i srebrene medalje:

Emra Durmić

Iman Aladžuz

Nejra Duran

Treća mjesta i bronzane medalje:

Amila Čalija

Amina Hajdarpašić

Ajša Spahić

Anesa Gojačić

Esad Nukić

Amna Kobiljak

Elina Ajdarpašić

Sara Biogradlija

U ekipnom plasmanu u kategoriji borbi, zauzeli su 3. ekipno mjesto.

2. ekipno mjesto u kategoriji kadeta/kadetkinja.

1. ekipno mjesto u kategoriji kadetkinja.

2. ekipno mjesto u kategoriji juniorki.

Rezultat je značajan za klub jer je ovo prvo takmičenje u ovoj takmičarskoj sezoni, i on samo znači das u na dobrom putu i da su se intezivne pripreme isplatile!