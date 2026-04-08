TAEKWONDO KLUB “VICTORY” VOGOŠĆA: EMA MAHMUTOVIĆ OSVOJILA 3. MJESTO NA BODOVNOM TURNIRU U SKOPLJU 

Na prestižnom E/G Evropskom kupu u Skoplju, na kojem je nastupilo preko 40 država i više od 1000 sportista iz cijelog svijeta, Taekwondo klub “Victory” je ostvario zapažen nastup i vrijedno iskustvo na velikoj sceni.

Ema Mahmutović osvojila je 3. mjesto na bodovnom turniru i time donijela medalju za pomenuti klub.

Boje Taekwondo kluba “Victory” branili su:

Amna Kobiljak – junior, prošla prvo kolo, zaustavljena u drugom od predstavnice Hrvatske

Emra Durmić – kadet, prošla prvo kolo, zaustavljena u drugom kolu od predstavnice Crne Gore

Esad Nukić – senior, zaustavljen u prvom kolu

Merjem Mehmedović – junior, nažalost zaustavljena u prvom kolu

Iz kluba ističu da su ponosni na sve takmičare koji su dostojno predstavljali klub na velikoj međunarodnoj sceni.