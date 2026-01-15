TUGA U VOGOŠĆI: PREMINULA DJEVOJČICA SELMA BAŠIĆ

Tužnu vijest o smrti petnaestogodišnje djevojčice podijelili su uposlenici OŠ “Zahid Baručija” čija je učenica Selma i bila. Selma je, stoji u emotivnoj objavi, bila od one djece koja su škole činala posebnom, svojim talentim, velikim srcem i harizmom otvarala je vrata srca svih koji su je poznavali. Bila je od onih učenica koje su u svom kratkom životu naprave tako velike stvari da se pamte zauvijek. A Selmu ćemo pamtiti, njeznu i odlučnu, vedru i snažnog ali prekrasnog karektera. Pamtit ćeno te stoji između ostalog u objavi škole, iako je njen put prekinit uoči prvog velikog ispita, male mature. Dženaza preminuloj Selmi Bašić će se klanjati u subotu 17.01.u 13 sati na mezarju Vlakovo, istoga dana proučit će se i tevhid. Iza nje su ostali roditelji, sestra te brojna uža i šira familija. Koristimo se prilikom i porodici Bašić, kolektivu OŠ “Zahid Baručija”, upućujemo najiskrenije izraze saučešća u njihovim najtežim trenucima.