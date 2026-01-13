U ADIL – BEGOVOJ DŽAMIJI NA KOBILJOJ GLAVI DŽAMIJI SVE JE VIŠE POLAZNIKA MEKTEBSKE NASTAVE

Mektebi su mjesta gdje mualimi djecu uče šta su to prave vrijednosti u životu, moral, lijepo ponašanje, ljubav prema vjeri… U mekteb džamije Kobilja Glava mališani vole dolaziti i svake godine sve ih je više. Jedan od razloga je i pedagoški pristup Edina ef. Mrkulića prema polaznicima mektebske nastave i pomoćnice muallime Nedžle Alić.

Mektebska nastava u ovom džematu se održava svakog vikenda, a polaznici su raspoređeni u nekoliko grupa. Trenutno je pauza a sa nastavom počinju 17. januara.

Sa polaznicima mektebske nastave smo razgovarali o tome šta su naučili u mektebu. Podijelili su sa nama i to da nakon nastave imaju i druge aktivnosti koje ih posebno raduju.

Ono što je važno jeste dobra saradnja sa roditeljima djece . Svi zajedno imaju cilj da odgoje djecu što bolje.