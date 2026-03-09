U CENTRU ZA ZDRAVO STARENJE VOGOŠĆA ODRŽANO PREDAVANJE O ZDRAVOJ ISHRANI TOKOM RAMAZANA

U Centru za zdravo starenje Vogošća uspješno je održano predavanje posvećeno zdravlju i pravilnoj ishrani tokom ramazana, namijenjeno članovima i članicama centra. Kroz temu „Šta jesti tokom Ramazana?” učesnici su imali priliku saznati na koji način pravilno planirati obroke tokom posta, kako očuvati energiju, hidrataciju i opće zdravlje, te kako izbjeći najčešće greške u ishrani tokom sehura i iftara.

Predavanje je održala Adelina Tabaković, dipl. zdravstveni nutricionista – dijetetičar, koja je na stručan, ali veoma pristupačan način podijelila korisne savjete, preporuke i praktične smjernice prilagođene ramazanskom postu.

Iz Centra za zdravo starenje Vogošća se zahvaljuju članovima i članicama na dolasku i aktivnom učešću, a predavačici na vrijednim savjetima koji doprinose zdravijem i kvalitetnijem provođenju mubarek mjeseca ramazana. Nakon predavanja druženje je nastavljeno u ugodnoj atmosferi, uz tradicionalnu topu, hurme i osvježavajuću limunadu, što je dodatno uljepšalo ovaj lijep i koristan susret.