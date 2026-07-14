U DŽEMATU KOBILJA GLAVA I OVE GODINE ORGANIZOVANA “LJETNA ŠKOLA KUR'ANA I SUFARE”

Ljetni raspust za mnoge mališane znači odmor, ali u džematu Kobilja Glava i prilika za sticanje novih znanja. “Ljetna škola Kur'ana i sufare” i ove godine okuplja veliki broj djece koja kroz učenje, druženje i radionice kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme. Program vodi muallima Nedžla Alić, koja ističe da je cilj škole djeci približiti Kur'an i islamske vrijednosti na način koji je prilagođen njihovom uzrastu.

“Ljetna škola Kur'ana i sufare” osmišljena je tako da spoji edukaciju i druženje, zbog čega joj se djeca rado vraćaju iz godine u godinu. Uskoro kada počene nova školska godina u džematima će biti organizovani i upisi za novu vjeronaučnu godinu.