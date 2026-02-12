 U DŽEMATU ORAHOV BRIJEG  POČELE PRIPREME ZA MJESEC RAMAZAN

Muslimani u Bosni i Hercegovini su Ramazan oduvijek doživljavali kao mjesec posebne vrijednosti. Vrše se temeljite pripreme za njegov dolazak. Čiste se kuće, džamije i mesdžidi, uređuju dvorišta, popravljaju prilazni putevi džamijama i tako redom. Džematlije Orahovog Brijega također imaju takvu praksu.

Kako nam je kazao imam džamije Ahmed ef.Serdarević vjerski život u ovom džematu je intenziviran tokom Ramazana, započinje nakon sehura klanjanjem sabah namaza. U džamiji se klanja svih pet namaza, uče mukabele, održavaju posebni sadržaji u koje su uključeni najmlađi članovi džemata.

Zajednički iftari su u ovom džematu česti. Počinju kada se oglasi ezan učenjem iftarske dove i prekidanjem posta hurmama i protiču u razgovoru o korisnim i lijepim temama.

Ramazan je prilika da se vjernici približe Bogu, ali i jedni drugima, da podstaknu međusobnu solidarnost i poštovanje.

Ovaj sveti mjesec se obilježava u ibadetu i činjenju dobrih djela.