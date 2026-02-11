U EDUKATIVNO-KREATIVNOM CENTRU “TETA PRIČALICA” UPRILIČENA PROMOCIJA KNJIGA AUTORICE LEILE KULENOVIĆ

Patuljak-Crtuljak je književno-umjetnički brend nastao iz jedne ideje, jedne velike ljubavi prema stvaranju i jednog maštovitog patuljka koji djecu vodi kroz svijet priča i ilustracija. Iza ovog kreativnog projekta stoji Leila Kulenović, koja još od ranog djetinjstva piše pjesme i priče, neumorno crta i s posebnom radošću njeguje ljubav prema knjizi.

Vođena željom da maštu podijeli s najmlađima, Leila je posjetila Edukativno-kreativni centar „Teta Pričalica”, gdje je upriličena promocija njenih knjiga. Susret je protekao u toploj i razigranoj atmosferi, ispunjenoj dječijim osmijesima, pitanjima i znatiželjnim pogledima.

Mališani su s oduševljenjem slušali priče, prepoznajući u njima svijet igre, prijateljstva i dobrote. Njihove reakcije pokazale su koliko pisana riječ može probuditi maštu i inspirisati kreativno razmišljanje.

Patuljak-Crtuljak tako nastavlja svoju misiju – približiti djeci čitanje, podstaći ih na stvaranje i pokazati da su priče prostor u kojem svako dijete može pronaći dio svoje čarolije.