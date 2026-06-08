U OPĆINI VOGOŠĆA OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA IZ OBLASTI PODRŠKE OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 71, 124. i 125. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćen tekst, 14/15, 9/20 i 23/24), Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/26) i Odluke Općinskog načelnika o načinu primjene smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-575/25 od 15.04.2025. godine, Općinski načelnik Općine Vogošća, objavljuje:
JAVNI POZIV
za dostavljanje prijedloga projekta iz oblasti podrške osobama treće životne dobi
I PREDMET JAVNOG POZIVA
Općina Vogošća poziva ustanove socijalne zaštite da dostave prijedlog projekta iz oblasti podrške osobama treće životne dobi, a koji se odnosi na pružanje usluga mobilne kućne njege i podrške u vlastitom domu za najugroženije korisnike sa područja općine Vogošća.
Projektni prijedlog treba biti usmjeren na:
- poboljšanje kvaliteta života osoba treće životne dobi;
- pružanje socijalnih i zdravstveno–podržavajućih usluga u kućnim uslovima;
- unapređenje socijalne uključenosti i zaštite zdravlja starijih osoba;
- podršku osobama koje nisu u mogućnosti samostalno obavljati osnovne životne aktivnosti.
Projektne aktivnosti realizovat će se u okviru projekta:
„Održivo pružanje usluga mobilne kućne njege za starije osobe u općini Vogošća“.
INTEGRALNI TEKST JAVNOG POZIVA MOŽETE PREUZETI SA LINKA : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/06/20260605-Javni_poziv_TRECA-ZIVOTNA-DOB.pdf
OBRASCE ZA OSTVARIVANJE PRAVA MOŽETE PREUZETI SA LINKA : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/06/20260605-Obrasci_TRECA-ZIVOTNA-DOB.pdf
(tekst u cijelosti i bez izmjena preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća)