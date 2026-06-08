U OPĆINI VOGOŠĆA OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA IZ OBLASTI PODRŠKE OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 71, 124. i 125. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćen tekst, 14/15, 9/20 i 23/24), Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/26) i Odluke Općinskog načelnika o načinu primjene smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-575/25 od 15.04.2025. godine, Općinski načelnik Općine Vogošća, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga projekta iz oblasti podrške osobama treće životne dobi

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Vogošća poziva ustanove socijalne zaštite da dostave prijedlog projekta iz oblasti podrške osobama treće životne dobi, a koji se odnosi na pružanje usluga mobilne kućne njege i podrške u vlastitom domu za najugroženije korisnike sa područja općine Vogošća.

Projektni prijedlog treba biti usmjeren na:

poboljšanje kvaliteta života osoba treće životne dobi;

pružanje socijalnih i zdravstveno–podržavajućih usluga u kućnim uslovima;

unapređenje socijalne uključenosti i zaštite zdravlja starijih osoba;

podršku osobama koje nisu u mogućnosti samostalno obavljati osnovne životne aktivnosti.

Projektne aktivnosti realizovat će se u okviru projekta:

„Održivo pružanje usluga mobilne kućne njege za starije osobe u općini Vogošća“.

INTEGRALNI TEKST JAVNOG POZIVA MOŽETE PREUZETI SA LINKA : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/06/20260605-Javni_poziv_TRECA-ZIVOTNA-DOB.pdf

OBRASCE ZA OSTVARIVANJE PRAVA MOŽETE PREUZETI SA LINKA : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/06/20260605-Obrasci_TRECA-ZIVOTNA-DOB.pdf

(tekst u cijelosti i bez izmjena preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća)