U OPĆINI VOGOŠĆA OTVOREN NOVI REGISTRACIONI URED IDDEEA-E, GRAĐANIMA DOSTUPAN ELEKTRONSKI POTPIS

Novi Registracioni ured (RA ured) ovjeritelja Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) danas je otvoren u Općini Vogošća.

Otvaranjem ureda u saradnji s Općinom Vogošća nastavlja se širenje mreže registracionih ureda širom Bosne i Hercegovine, a do sada ih je otvoreno više od 30.

Na ovaj način unaprijeđen je pristup savremenim elektronskim uslugama, a građanima je omogućeno jednostavnije i brže preuzimanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji predstavlja osnovu za sigurno, pravno valjano i pouzdano elektronsko poslovanje. Ovime je olakšano korištenje brojnih elektronskih usluga javne uprave, smanjena je potreba za papirnom dokumentacijom te skraćeno vrijeme obrade zahtjeva.

U skladu s važećim zakonskim okvirom i evropskim standardima, novi RA ured u Vogošći doprinijet će većoj dostupnosti elektronskih usluga, povećanju efikasnosti administrativnih procedura i jačanju digitalne transformacije javne uprave.

Širenjem mreže RA ureda širom zemlje ima za cilj da građanima i institucijama omogući lakši pristup sigurnim digitalnim rješenjima.