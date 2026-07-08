U OPĆINI VOGOŠĆA POTPISAN UGOVOR O FINANSIRANJU TROŠKOVA ZA KUĆNU NJEGU I POMOĆ LICIMA U STANJU POTREBE

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović i direktorica Ustanove socijalne zaštite “Hilfswerk – Kuća podrške” Lejla Brulić, danas su u zgradi Općine potpisali Ugovor o finansiranju troškova za kućnu njegu i pomoć licima u stanju potrebe sa područja naše općine.

Ustanova socijalne zaštite “Hilfswerk – Kuća podrške” će pružati podršku licima sa spiska koji je pripremljen u saradnji Službom socijalne zaštite Vogošća, a kojima će se, u skladu sa potrebama, osigurati pomoć u kući, individualna njega, obavljanje lične higijene, plaćanje računa, nabavka namirnica, pratnja pri izlasku, odlasku ljekaru, te redovnoj nabavci lijekova.

Načelnik Hasanović je istakao da je Općina Vogošća odmah prepoznala kvalitet usluge koju pruža Hilfswerk – Kuća podrške, kao i način njihovog djelovanja u ovoj oblasti. Budući da naše nadležne zdravstvene institucije ne mogu adekvatno pružiti ovu vrstu pomoći svim korisnicima s područja naše općine, odlučili smo se, kao socijalno osvještena lokalna zajednica, da u saradnji sa Hilfswerk – Kuća podrške omogućimo ovu vrstu pomoći onima kojima je najpotrebnija”, istakao je načelnik Hasanović.

Direktorica Hilfswerk – Kuća podrške, Lejla Brulić kazala je da će za neka lica biti potrebna veća njega, a za neke manja, te da će u skladu s tim i biti usmjerena ova finansijska sredstva Općine koja su obezbijeđena.