U OPĆINI VOGOŠĆA POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU UČENIKA

Svečano potpisivanje ugovora upriličeno je danas u Velikoj sali Općine Vogošća. Stipendistima se obratio općinski načelnik Migdad Hasanović. Tom prilikom ponovio je kako je svaka marka uložena u obrazovanje potpuno opravdana i kako se danas vrhunski patriotizam pokazuje tako što se bude što bolji u poslu kojim se svako od nas bavi.

Učenici koji su dobili stipendije kažu da im to itetkako znači za dalje školovanje.

Iznos stipendije za učenike u školskoj 2025./2026. godini iznosi 85 KM, a isplatit će se za 9 mjeseci. Treba napomenuti da će studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju svoje ugovore potpisati sutra.