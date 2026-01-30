U OPĆINI VOGOŠĆA POTPISANI UGOVORI O SUFINANSIRANJU RADA I PROJEKATA 12 BORAČKIH UDRUŽENJA

U Općini Vogošća upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinansiranju rada i projekata za 2026. godinu za 12 boračkih udruženja sa područja općine. Ovaj vid podrške osigurava kontinuitet rada udruženja i omogućava realizaciju projekata od značaja za borce i njihove porodice.

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović istakao je važnost saradnje sa boračkim udruženjima, te naglasio da će sredstva biti usmjerena na razvoj aktivnosti koja promovišu socijalnu podršku, očuvanje tradicije i unapređenje prava boraca.

Predstavnici boračkih udruženja su izrazili zadovoljstvo što općina kontinuirano prepoznaje njihov rad i doprinose zajednici. Sredstva iz ugovora pomoći će im da kvalitetnije planiraju i realizuju svoje projekte, a samim tim i da članovima udruženja pruže punu podršku.

Ovo potpisivanje predstavlja nastavak dugoročne saradnje između općine i boračke populacije, čime se dodatno jača značaj boraca u lokalnoj zajednci i osigurava stabilnost njihovih aktivnosti u lokalnoj zajednici u narednoj godini.