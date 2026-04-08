U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA PČELARA “KOŠNICA” IZ VOGOŠĆE ODRŽANO EDUKATIVNO PREDAVANJE

Udruženje pčelara “Košnica” Vogošća organizovalo je edukativno i stručno predavanje za pčelare. Tema predavanja bila je”Bolesti pčela , izazovi ,činjenice, kontrola”a predavač je bio dr.vet.med. Dino Haračić, koji je naglasio da je vrlo bitno da se govori na ovu temu jer je to jedan od uslova da sezona bude uspješna.

Kao i svaki put do sada, i ovo predavanje je izazvalo veliko interesivanje pčelara iz Vogošće. Organizatori su obečali da će se u u buduće pobrinuti da educiraju pčelare iz Vogošće.