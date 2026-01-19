UČENICI OŠ “IZET ŠABIĆ” PRVO POLUGODIŠTE ZAVRŠILI SREDNJOM OCJENOM 4,62

Učenici Osnovne škole „Izet Šabić” ostvarili su izuzetan uspjeh na kraju prvog polugodišta. Prosjek ocjena 4,62 potvrđuje kvalitetan rad i ozbiljan pristup obrazovanju. Tim povodom razgovarali smo s direktorom škole Medžidom Haskovićem. Direktor škole Hasković ističe da je posebno ponosan na disciplinu i radne navike učenika, ali i na predanost nastavnog kadra koji svakodnevno daje maksimum u radu s djecom.

Ovakvi rezultati, kako navodi, obavezuju školu da i u narednom periodu nastavi podizati standarde obrazovanja i stvarati još bolje uslove za učenje. Iza brojke 4,62 kriju se stotine sati učenja, odricanja i zajedničkog rada učenika, nastavnika i roditelja. Ovakav rezultat potvrđuje da se kvalitetan rad u učionicama prepoznaje i da škola ide sigurnim putem napretka.