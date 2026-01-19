UČENICI OŠ “IZET ŠABIĆ” PRVO POLUGODIŠTE ZAVRŠILI SREDNJOM OCJENOM 4,62

Arnela Katana0

Učenici Osnovne škole „Izet Šabić” ostvarili su izuzetan uspjeh na kraju prvog polugodišta. Prosjek ocjena 4,62 potvrđuje kvalitetan rad i ozbiljan pristup obrazovanju. Tim povodom razgovarali smo s direktorom škole Medžidom Haskovićem. Direktor škole Hasković ističe da je posebno ponosan na disciplinu i radne navike učenika, ali i na predanost nastavnog kadra koji svakodnevno daje maksimum u radu s djecom.

Ovakvi rezultati, kako navodi, obavezuju školu da i u narednom periodu nastavi podizati standarde obrazovanja i stvarati još bolje uslove za učenje. Iza brojke 4,62 kriju se stotine sati učenja, odricanja i zajedničkog rada učenika, nastavnika i roditelja. Ovakav rezultat potvrđuje da se kvalitetan rad u učionicama prepoznaje i da škola ide sigurnim putem napretka.

