U OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” ODRŽANO OPĆINSKO TAKMIČENJE IZ INFORMATIKE

Osnovna škola “Mirsad Prnjavorac” bila je domaćin ovogodišnjeg općinskog takmičenja iz nastavnog predmeta informatika za učenike svih osnovnih škola naše općine. Takmičenje je okupilo talentovane učenike iz različitih škola, koji su s velikim entuzijazmom rješavali postavljene zadatke. Takmičenje je bilo ekipnog karaktera, a svaka škola predstavljala je svoj tim sastavljen od najboljih informatičara. Komisija je pomno pratila rezultate i ocjenjivala radove takmičara.

Prvo mjesto na ovom takmičenju osvojila je ekipa OŠ “Zahid Baručija”, drugo mjesto pripalo je učenicima OŠ “Izet Šabić”, dok je treće mjesto zauzela ekipa OŠ “Mirsad Prnjavorac”.

Učenici su stekli novo iskustvo, a neki su već izrazili želju da se naredne godine ponovo okušaju u ovom izazovu. Informatika je budućnost, a ovakva takmičenja pomažu mladima da razvijaju svoje vještine i spremaju se za tehnološke izazove modernog doba.