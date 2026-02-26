U OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” ODRŽANO OPĆINSKO TAKMIČENJE IZ ROBOTIKE

U prostorijama OŠ Mirsad Prnjavorac održano je općinsko takmičenje iz robotike, na kojem su učestvovali talentovani učenici iz tri škole s područja općine. Takmičenje je proteklo u duhu inovativnosti, timskog rada i zdravog takmičarskog duha.

Cilj takmičenja bio je podstaći učenike na razvoj tehničkih vještina, logičkog razmišljanja i kreativnog rješavanja problema kroz praktičnu primjenu znanja iz programiranja i robotike. Učesnici su imali zadatak da konstruiraju i programiraju robota koji će uspješno izvršiti unaprijed definisane zadatke na poligonu.

Takmičenje je pratila stručna komisija sastavljena od nastavnika tehničkih nauka i informatike, koji su ocjenjivali preciznost, funkcionalnost, inovativnost i timsku saradnju.

Direktor škole Alem Kukić istakao je značaj ovakvih događaja za razvoj mladih:

„Izuzetno smo ponosni što je naša škola domaćin općinskog takmičenja iz robotike. Ovakvi događaji pokazuju koliko naši učenici imaju potencijala kada im pružimo priliku da svoje znanje primijene u praksi. Robotika nije samo budućnost ona je sadašnjost, i upravo kroz ovakve projekte gradimo generacije koje će biti spremne za izazove modernog društva.“

Dodao je da će škola i u narednom periodu nastaviti ulagati obrazovanje i podršku talentovanim učenicima.

Predsjednik komisije Jasmin Kazazović naglasio je visok nivo znanja koji su učenici pokazali:

„Ove godine konkurencija je bila izuzetno jaka. Timovi iz tri škole pokazali su zavidan nivo tehničkog znanja, preciznosti u programiranju i kreativnosti u rješavanju zadataka. Posebno nas raduje što učenici razumiju principe rada senzora, motora i algoritama.“

Istakao je da su nijanse odlučivale pobjednika, te da su svi učesnici pokazali veliki trud i posvećenost.

Pobjednici takmičenja su učenici OŠ “Zahid Baručija”, drugo mjesto zauzeli su učenici OŠ “Mirsad Prnjavorac” dok je treće mjesto pripalo učenicima OŠ “Izet Šabić”.

„Za takmičenje smo se pripremali dugo i uložili mnogo truda u programiranje i testiranje robota. Ovo iskustvo nam je pomoglo da naučimo mnogo novih stvari i dodatno nas motivisalo da se bavimo robotikom i tehnologijom u budućnosti“, istakli su između ostalog pobjednici ovog takmičenja.”

Općinsko takmičenje iz robotike još jednom je pokazalo važnost ulaganja u znanje, inovacije i razvoj tehničkih vještina kod mladih. Ovakvi događaji podstiču učenike na kreativnost, istraživanje i usvajanje savremenih tehnologija, te predstavljaju značajan korak u razvoju budućih stručnjaka iz oblasti nauke i tehnologije.