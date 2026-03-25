U OŠ „ZAHID BARUČIJA” ODRŽAN ŠKOLSKI BAZAR – „JA INVESTIRAM U ZAJEDNICU”

U OŠ „Zahid Baručija” uspješno je održan Školski bazar – „Ja investiram u zajednicu”, koji je okupio veliki broj učenika, nastavnika i roditelja. Školski prostor bio je ispunjen šarenilom, kreativnošću i pozitivnom energijom, a posjetioci su imali priliku uživati u raznovrsnoj ponudi poslastica, rukotvorina, ukrasa i zanimljivih proizvoda koje su s puno truda i ljubavi pripremili učenici zajedno sa svojim nastavnicima i roditeljima.

Posebnu čar bazaru dali su osmijesi najmlađih, njihova posvećenost i ponos s kojim su predstavljali svoje radove. Svaki štand bio je priča za sebe, ispunjen maštom, trudom i željom da se pokaže koliko zajedništvo i rad mogu donijeti lijepe rezultate.

Osim prodajnog karaktera, bazar je imao i snažnu edukativnu i društvenu dimenziju, podstičući kod učenika razvijanje poduzetničkog duha, kreativnosti, timskog rada i odgovornosti. Prikupljena sredstva bit će usmjerena za potrebe školskih aktivnosti i unapređenje uslova za rad učenika, čime ovaj bazar dobija još veći značaj.

Bazar je protekao u ugodnoj i veseloj atmosferi, uz druženje, razgovor i razmjenu pozitivnih emocija, ostavljajući iza sebe lijepe uspomene i poruku o važnosti ulaganja u zajednicu.