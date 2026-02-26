U OŠ “ZAHID BARUČIJA” ODRŽANA PRIREDBA POVODOM DANA NEZAVISNOSTI BIH

Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Osnovnoj školi “Zahid Baručija” održana je svečana školska priredba. Učenici su pripremili bogat kulturno-umjetnički program kojim su na poseban način obilježili jedan od najvažnijih datuma u historiji naše zemlje.

Kroz recitacije, pjesmu, igru i kratke scenske nastupe, učenici su govorili o domovini, slobodi i značaju nezavisnosti. Njihovi nastupi nagrađeni su aplauzom prisutnih roditelja, nastavnika i gostiju koji su došli da podrže njihov trud i rad. Posebnu emociju izazvale su recitacije posvećene Bosni i Hercegovini, ali i zajedničko izvođenje pjesama koje govore o ljubavi prema domovini.

Priredba je završena u svečanom i ponosnom ozračju, uz poruku da se ljubav prema domovini njeguje znanjem, poštovanjem i zajedništvom.