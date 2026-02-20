U PONEDJELJAK SVEČANA SJEDNICA POVODOM 23. FEBRUARA DANA REINTEGRACIJE DIJELA OPĆINE VOGOŠĆA U SASTAV FEDERACIJE BIH

Povodom obilježavanja 30. godišnjice reintegracije dijela Općine Vogošća u sastav Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak u Kino sali upravne zgrade JU KSC Vogošća „Jasmin Isanović Žuti” sa početkom u 13.30 sati biće održana Svečana sjednica Općinskog vijeća Vogošća.

Na sjednici će se, između ostalih, prisutnima obratiti načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović i predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić.

Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća će prethoditi polaganje cvijeća i odavanje počasti na Centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima, kao i na spomenicima civilnim žrtvama rata i ubijenih logoraša.

Biće to još jedno podsjećanje na 23. februar 1996. godine, datum koji je prognanim Vogošćanima vratio nadu i povratak u svoje devastirane domove, a Vogošći novi početak i bolju budućnost nakon svih ratnih godina .

Također, na Dan reintegracije u ponedjeljak 23. februara u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ biće odigrana završnica Malonogometnog turnira „Vogošća 2026“.