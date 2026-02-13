U PONEDJELJAK  U VOGOŠĆI PREDRAMAZANSKI KONCERT GRUPE REJJAN

Povodom ramazana, a u sklopu projekta „Zimske priče“, u ponedjeljak, 16. februara 2026. godine, bit će održan koncert grupe Rejjan. Koncert počinje u 19 sati i 30 minuta u Kino sali Upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti. Ovaj događaj donosi poseban kulturno-duhovni program i priliku za zajedničko obilježavanje ramazanskih dana.

Grupa Rejjan poznata je po izvođenju ilahija i kasida koje diraju srca publike i podsjećaju na vrijednosti ramazana. Ovaj koncert predstavlja lijep uvod u mubarek mjesec, vrijeme smirenosti, zajedništva I dobrih djela.